Treviglio. Calci, pugni e insulti in pieno centro città. E’ successo nella serata di domenica, in piazza Garibaldi. Due “ maranza ” sono venuti alle mani davanti a decine di passanti, trasformando un banale diverbio in un’ aggressione. Intorno ai due si sono assiepati numerosi coetanei, alcuni dei quali intenti a documentare l’accaduto con gli smartphone. Secondo le testimonianze raccolte, la lite, che si sarebbe protratta per oltre mezz’ora, è scoppiata per futili motivi per poi, in pochi istanti, degenerare in violenza. Nel corso del conflitto sono stati danneggiati alcuni arredi urbani e di proprietà dei locali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Rissa tra “maranza” a Treviglio, botte in centro riprese dai telefonini