Rissa a Montecitorio caos in aula tra i deputati | seduta sospesa
Nella giornata di mercoledì 29 maggio 2024, la Camera dei Deputati è stata teatro di un episodio di forte tensione istituzionale. Durante la discussione e la successiva approvazione definitiva della riforma sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, si sono verificati momenti di acceso confronto tra i membri delle diverse forze politiche. La situazione, già resa complessa dalle proteste relative al conflitto in corso in Medio Oriente, è degenerata fino a sfociare in uno scontro verbale e fisico che ha costretto la Presidenza a sospendere temporaneamente la seduta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: rissa - montecitorio
