Risk play e pedagogia del rischio | i bambini hanno bisogno di giocare con il pericolo
Non correre. Stai attento. Non arrampicarti. Queste sono solo alcune delle raccomandazioni che solitamente ogni genitore ripete ai bambini di ogni età. Sono indicazioni che spesso vengono date anche quando si è al parco o durante il gioco e che hanno come evidente obiettivo quello di tutelare il bambino, evitando che si faccia male. Eppure esiste un approccio educativo, noto come risk play, che invita proprio all’esatto opposto. È la pedagogia del rischio che non elimina il pericolo senza esporre i bambini a pericoli gravi. Parliamone. Cos’è il risk play e perché è importante per lo sviluppo del bambino. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Parchi pericolosi, la psicologa: “Possono far bene ai bimbi, ma non sempre. I combattimenti? Mai”.
Risk play e pedagogia del rischio: i bambini hanno bisogno di giocare con il pericolo - Parliamo di risk play e pedagogia del rischio, ovvero quella modalità educativa che lascia liberi i bambini di confrontarsi con la realtà. Riporta gravidanzaonline.it