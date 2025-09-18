Risiko bancario Unicredit mette sotto accusa il governo

Unicredit è costretta a rivedere i suoi piani in Italia e la colpa è del governo. Lo dice chiaramente l’amministratore delegato, Andrea Orcel, intervenendo alla Ceo conference di Bank of America. Un messaggio che si riferisce all’operazione su Banco Bpm, abbandonata dopo la decisione dell’esecutivo di esercitare il golden power: “Abbiamo provato qualcosa che non ha funzionato per ragioni esterne, ma ora abbiamo tutti imparato la lezione che non ha nulla a che fare con la transazione in sé, ma ha a che fare con l’interferenza del governo”. Unicredit rivede i suoi piani e spera nella Germania. Il piano di crescita interna di Unicredit è stato messo in ghiaccio dopo il lancio dell’offerta su Bpm e ora è stato rivisto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

