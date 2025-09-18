Riserve Biosfera viene da Po Grande la rappresentante dei Giovani MAB per l’Italia

Sarà Ludovica Ramella, funzionaria dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (ADBPO) e Segreteria Tecnica della Riserva MAB UNESCO di Po Grande la rappresentante ufficiale, per l’Italia, dei Giovani MAB al 5° Congresso Mondiale delle Riserve della Biosfera, che si svolgerà a Hangzhou. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La Prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Francesco Filipponi, ha approvato, all'unanimità dei presenti, la proposta di risoluzione, di iniziativa della Commissione stessa, sul "Ruolo delle riserve della biosfera Unesco nella p

"Riserva della biosfera Unesco del Monte Peglia". La Prima commissione consiliare approva la proposta di risoluzione #regioneumbria #umbria

Riserva biosfera del Po, incontro tra i sindaci - Entra nel vivo il percorso di allargamento della Riserva della Biosfera Po Grande MaB Unesco, con l’obiettivo di contribuire a rafforzare l’identità rivierasca di tutti i Comuni sul Grande Fiume e ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Alpi Giulie e area del Po Grande proclamate Riserve della Biosfera dall’Unesco - Le Alpi Giulie e la zona Po Grande sono state inserite tra le Riserve della biosfera da parte del Consiglio Internazionale del programma Man and Biosphere dell’Unesco. Riporta greenme.it