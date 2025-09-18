Riqualificazione e nuova area giochi al Giardino Scarpanti del quartiere Carnovali
Bergamo. Sono iniziati in questi giorni i lavori al giardino pubblico Scarpanti, in via Spino, nel quartiere Carnovali, per l’implementazione dell’area giochi e la riqualificazione degli arredi. Se le condizioni meteo lo permetteranno, l’intervento sarà completato entro il mese di ottobre: già dal prossimo fine settimana i bambini e le famiglie del quartiere potranno usufruire della nuova area giochi, mentre per la sistemazione completa delle panchine serviranno circa tre settimane in più. Il giardino, molto frequentato dai bambini e dalle famiglie della zona, si trova alle spalle del CTE e della palestra, anch’essa oggetto di lavori di efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: riqualificazione - nuova
