Riposto celebra lo Sport City Day | una giornata di sport inclusione e comunità
Riposto si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e dei valori che uniscono. Domenica 21 settembre, infatti, a partire dalle ore 9.30, il centro cittadino ospiterà lo Sport City Day, iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Sport City che coinvolge. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: riposto - celebra
Anche noi vogliamo celebrare la #giornatamondialedelcane per il Nostro Mitico e Unico ABS ? #dog #doginternationalday #dogdays #cane #miglioramicodelluomo #love #pet #perfriends #animals #amoreincondizionato #garage #riposto #giarre #c - facebook.com Vai su Facebook
Riposto celebra lo Sport City Day: una giornata di sport, inclusione e comunità; Cosa fare a Catania: tutti gli eventi del weekend; Catania capitale del Beach Soccer: presentata la World Winners Cup 2025.
Riposto celebra lo Sport City Day: una giornata di sport, inclusione e comunità - 30, il centro cittadino ospiterà lo Sport City Day, iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Sport City ... Si legge su cataniatoday.it
Il 21 settembre Riposto celebra lo Sport City Day: una giornata di sport, inclusione e comunità - Riposto si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e dei valori che uniscono. Lo riporta blogsicilia.it