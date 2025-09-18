Ripartono i pedibus | alunni e atleti insieme per inaugurare il nuovo anno
Ripartire le scuole, giovedì mattina a Bologna sono ripartiti i anche i pedibus, i gruppi di alunni che vanno a scuola assieme a piedi. Il nuovo anno è stato inaugurato da un evento che ha coinvolto 16 primarie e centinaia di bambine, bambini e genitori, ma soprattutto ha potuto contare su. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: ripartono - pedibus
A Bisuschio riparte il Pedibus: due linee attive ogni mattina per accompagnare i bambini a scuola. - facebook.com Vai su Facebook
Ripartono i pedibus: alunni e atleti insieme per inaugurare il nuovo anno.
A Bisuschio riparte il Pedibus: “Andare a scuola a piedi è più bello insieme” - Il servizio sarà attivo tutti i giorni scolastici, con due linee di partenza dal Parcheggio Comunale (piazzale del Comune) e da Via Giusti. Segnala varesenews.it