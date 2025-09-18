Riparte l' Autunno Musicale | il battesimo col violinista Simon Zhu
Simon Zhu, vincitore dell’ultima edizione del Premio “Paganini”, tra i più acclamati giovani violinisti della scena internazionale, terrà a battesimo la XXXI edizione della rassegna Autunno Musicale presso il Museo Campano di Capua, in programma dal 20 settembre al 30 novembre.L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: riparte - autunno
La cena con lo scrittore Luca Dal Monte ha chiuso il ciclo estivo di appuntamenti del Ferrari Club di Forlimpopoli. In autunno si riparte con Ivan Capelli
Torna il Treno del Foliage: da ottobre riparte il viaggio lento e panoramico tra i colori dell'autunno
Domenica 21 settembre riparte il Mercatino dell'Antiquariato di Pesaro! Vi aspettiamo per godervi il primo giorno di autunno nella splendida cornice delle mura in zona Rocca Costanza e Via San Fracesco! domenica 21 settembre ? dalle 08.00 alle 19. - facebook.com Vai su Facebook
? #Investireinformati riparte dopo l'estate nel giorno della Bce. Cosa dobbiamo aspettarci dall'autunno? Ne parliamo con Maria Paola Toschi, Global Strategist di JPMorgan Asset Management. Ascolta la puntata https://bit.ly/3JYFy2a - X Vai su X
Riparte l'Autunno Musicale: il battesimo col violinista Simon Zhu; Al Verdi di Padova, Don Pasquale con Roberto Scandiuzzi. Dirige Ferdinando Sulla; Autunno in musica con dj Prezioso.
Riparte l'Autunno Musicale: il battesimo col violinista Simon Zhu - Simon Zhu, vincitore dell’ultima edizione del Premio “Paganini”, tra i più acclamati giovani violinisti della scena internazionale, terrà a battesimo la XXXI edizione della rassegna Autunno Musicale ... Come scrive casertanews.it
Filarmonica Romana riparte con Fratres e Dialoghi d'Autunno - Tornano i concerti dell' Accademia Filarmonica Romana il 17 settembre con il progetto "Fratres" e il 18 con l'avvio della quinta edizione dei "Dialoghi d'autunno". Si legge su ansa.it