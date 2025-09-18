Riparte l' Autunno Musicale | il battesimo col violinista Simon Zhu

Casertanews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simon Zhu, vincitore dell’ultima edizione del Premio “Paganini”, tra i più acclamati giovani violinisti della scena internazionale, terrà a battesimo la XXXI edizione della rassegna Autunno Musicale presso il Museo Campano di Capua, in programma dal 20 settembre al 30 novembre.L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riparte - autunno

La cena con lo scrittore Luca Dal Monte ha chiuso il ciclo estivo di appuntamenti del Ferrari Club di Forlimpopoli. In autunno si riparte con Ivan Capelli

Torna il Treno del Foliage: da ottobre riparte il viaggio lento e panoramico tra i colori dell'autunno

Riparte l'Autunno Musicale: il battesimo col violinista Simon Zhu; Al Verdi di Padova, Don Pasquale con Roberto Scandiuzzi. Dirige Ferdinando Sulla; Autunno in musica con dj Prezioso.

Riparte l'Autunno Musicale: il battesimo col violinista Simon Zhu - Simon Zhu, vincitore dell’ultima edizione del Premio “Paganini”, tra i più acclamati giovani violinisti della scena internazionale, terrà a battesimo la XXXI edizione della rassegna Autunno Musicale ... Come scrive casertanews.it

riparte autunno musicale battesimoFilarmonica Romana riparte con Fratres e Dialoghi d'Autunno - Tornano i concerti dell' Accademia Filarmonica Romana il 17 settembre con il progetto "Fratres" e il 18 con l'avvio della quinta edizione dei "Dialoghi d'autunno". Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Riparte Autunno Musicale Battesimo