RIP di Alessandro D’Ambrosi e Santa de Santis | una ghost story ironica e commovente sul coraggio di vivere

In sala dal 16 ottobre con Filmclub Distribuzione. Colonna sonora originale firmata da Daniele Silvestri e Klangore Factory, in arrivo su piattaforme di streaming e in vinile. Un debutto lungo, visionario e pop. Uscirà giovedì 16 ottobre RIP, primo lungometraggio di Alessandro D’Ambrosi e Santa de Santis, prodotto da NVP Studios – Gruppo NVP S.p.A. e distribuito da Filmclub Distribuzione. Un film che unisce commedia, fantastico e coming-of-age per raccontare – con leggerezza e profondità – il tema più serio di tutti: la morte, e dunque la vita. Trama: necrologi, fantasmi e una seconda possibilità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

