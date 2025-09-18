Rintracciato truffatore in fuga | ha investito un 55enne che lo ha bloccato fuori da un supermercato di Stezzano

É stato rintracciato il giovane in fuga che lunedì sera ha tentato di truffare una cassiera in un supermercato di Stezzano e ha investito con l'auto un 55enne che ha tentato di bloccarlo. Il ragazzo è indagato per lesioni stradali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rintracciato - truffatore

Finita la fuga del truffatore violento: rintracciato dopo l’investimento fuori dal supermercato Italmark a Stezzano

Il 55enne ferito resta in prognosi riservata. Rintracciato un giovane: sarebbe l’uomo alla guida dell’auto in fuga, presumibilmente il complice del truffatore scappato che è ancora ricercato. - facebook.com Vai su Facebook

Il 55enne ferito resta in prognosi riservata. Rintracciato un giovane: sarebbe l’uomo alla guida dell’auto in fuga, presumibilmente il complice del truffatore scappato che è ancora ricercato. - X Vai su X

Rintracciato truffatore in fuga: ha investito un 55enne che lo ha bloccato fuori da un supermercato di Stezzano; Finita la fuga del truffatore violento: rintracciato dopo l’investimento fuori dal supermercato Italmark a Stezzano; Stezzano, è ancora caccia all’uomo. Un indagato per lesioni stradali.

Finita la fuga del truffatore violento: rintracciato dopo l’investimento fuori dal supermercato Italmark a Stezzano - L’uomo che ha tentato di fermarlo è stato operato ed è ancora ricoverato in gravi condizioni ... Segnala msn.com

Si mette davanti all’auto del truffatore del supermercato per fermarlo, ma viene travolto: 55enne gravissimo - L’uomo stava cercando di fermare un presunto truffatore che avrebbe sottratto 40 euro in più di resto. fanpage.it scrive