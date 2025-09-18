Rinnovi Milan accelerata per Pulisic e Saelemaekers | stallo sul fronte Maignan
Il Milan ha archiviato il mercato estivo e, in attesa di valutare eventuali mosse a gennaio, ha già spostato il focus su un tema cruciale: i rinnovi di contratto. Dopo i casi dolorosi di Donnarumma e Calhanoglu, andati via a parametro zero, la dirigenza rossonera non vuole più correre rischi. Sul tavolo ci sono i dossier di Mike Maignan, Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, con sviluppi diversi a seconda delle situazioni. Maignan, trattativa in salita. Il caso più complicato è quello che riguarda Mike Maignan, capitano e leader dello spogliatoio. Il suo contratto scade il 30 giugno e la trattativa per il rinnovo, che sembrava ben avviata, è al momento ferma. 🔗 Leggi su Milanzone.it
