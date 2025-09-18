Rincorsa Nato alle guerre stellari | lo spazio diventa il nuovo dominio militare
Da sempre il cosmo è un luogo di interesse militare, del resto l’esperienza umana nei voli spaziali insegna che U e Stati Uniti si sfidarono nel tentativo di conquistare e mantenere la supremazia in quel dominio. Fu proprio il presidente Eisenhover a citare l’importanza di conquistare tali capacità perché, osservò, che i romani dominavano il loro impero grazie alle strade e l’impero britannico i mari grazie alla flotta. Certamente questo sta cambiando la Nato poiché serve in fretta una dottrina spaziale comune che definisca come proteggere le risorse alleate e contrastare le azioni nemiche. La Germania, per esempio, starebbe subendo sempre più incidenti ai suoi satelliti per osservazione e ricognizione mediante numerosi episodi di accecamento dei sensori. 🔗 Leggi su Panorama.it
