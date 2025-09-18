Rinascita record di abbonati | 1.800 tessere Maggioli | Società sempre più forte

Un totale di 1.800 abbonati, col record precedente battuto già da diversi giorni e con il limite massimo di tessere raggiunto ben prima della fine della campagna ‘L’ombelico del mondo’, fissato per l’8 ottobre. Il pubblico del Flaminio, già protagonista di percentuali di riempimento tra le migliori della A2, risponde presente anche in preseason e ha tutte le intenzioni di accompagnare la nuova Dole verso un campionato di vertice. Il record è stato annunciato a soci e sponsor alla serata di gala di martedì alla Tenuta Saiano. Un’occasione per fare il punto della situazione a pochi giorni dal via e per un brindisi beneaugurante con tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

