L'euro Inter dà una spallata alla crisi e vince sul campo dell'Ajax. Come doveva e come serviva. Doppio Thuram, mattatore volante. Stavolta nessuno oserà rinfacciargli la risata a 32 denti, che è invece il manifesto della gioia nerazzurra. Per la rivoluzione, c'è tempo. Chivu parte con 9 dei giocatori già titolari a Torino e soprattutto con 8 di quelli in campo il 31 maggio contro il PSG (fuori Lautaro che non sta bene, Acerbi che ha 37 anni suonati e ovviamente Pavard che è stato ceduto). È presto per dire che stia sconfessando il mercato, ma di certo, a oggi, non deve sembrargli di grande ausilio (con la minuscola). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rinasce l'EuroInter sull'asse Calha-Thuram. Sommer, un'uscita per scacciare i fantasmi