Rimini un uomo solo al comando | Serve un’impresa per la salvezza
Per il momento l’impressione è che tenga un piede dentro e uno fuori. Per sicurezza. Ma da ieri Stefano Giammarioli è il nuovo direttore generale e sportivo del Rimini. Un solo uomo, quindi, al comando del progetto sportivo della proprietaria del club Giusy Anna Scarcella. E ora c’è soltanto da capire quanto durerà il suo incarico, visto il vai e vieni di dirigenti nell’ultimo mese e mezzo. "Non nascondo che se questa situazione me la fossi trovata da un’altra parte – dice a chi gli chiede perché accettare l’incarico in una situazione del genere – mi sarebbe interessata poco o niente, ma qui siamo a Rimini, sono a un’ora e un quarto da casa, in una piazza conosciuta da tutti, ambita da tanti, con delle prospettive di lavoro incredibili". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: rimini - uomo
Superman in mostra a Rimini: “L’Uomo del Domani” protagonista al Castello Sismondo dal 13 luglio al 17 agosto 2025
“SUPERMAN: L’UOMO DEL DOMANI” in mostra al castello di Rimini
Rimini, trovato il cadavere di un uomo in spiaggia: si indaga sulle cause del decesso
Incidente a Rimini: l'uomo è stato portato via in ambulanza ma è fuori pericolo di vita #Rimini #Cronaca - X Vai su X
Incidente a Rimini: l'uomo è stato portato via in ambulanza ma è fuori pericolo di vita #Rimini #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Sabotaggio Nord Stream, chi è il capo del commando arrestato in vacanza a Rimini; Nord Stream, confermato il carcere per il cittadino ucraino arrestato; Disturba la Municipale durante un incidente, poi spacca il braccio a un agente: terzo arresto in un anno.
Qui Rimini. Il nuovo ds Giammarioli: "Due mesi per capire che succede» - Ieri la presentazione: "Vediamo se ci sono le basi, altrimenti non resto". Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Confcommercio Rimini, serve sostegno a borghi e periferie - A seguito della "desertificazione commerciale e il conseguente spopolamento dei borghi e delle periferie tutti perdiamo una parte importante della nostra identità, ma il Natale alle porte può essere l ... Da ansa.it