Per il momento l’impressione è che tenga un piede dentro e uno fuori. Per sicurezza. Ma da ieri Stefano Giammarioli è il nuovo direttore generale e sportivo del Rimini. Un solo uomo, quindi, al comando del progetto sportivo della proprietaria del club Giusy Anna Scarcella. E ora c’è soltanto da capire quanto durerà il suo incarico, visto il vai e vieni di dirigenti nell’ultimo mese e mezzo. "Non nascondo che se questa situazione me la fossi trovata da un’altra parte – dice a chi gli chiede perché accettare l’incarico in una situazione del genere – mi sarebbe interessata poco o niente, ma qui siamo a Rimini, sono a un’ora e un quarto da casa, in una piazza conosciuta da tutti, ambita da tanti, con delle prospettive di lavoro incredibili". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimini, un uomo solo al comando: "Serve un’impresa per la salvezza"