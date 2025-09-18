Rimini Israele escluso da fiera del Turismo dopo l' appello del sindaco e della Regione

È polemica dopo la decisione dell'Italian Exhibition Group di escludere Israele dalla TTG Travel Experience, una delle più grandi fiere di turismo d'Italia e del mondo, in programma a Rimini dall'8 al 10 ottobre. Il motivo? "Il venir meno delle condizioni per una partecipazione" israeliana. La scelta è stata subito contestata dall'Ufficio nazionale israeliano del Turismo che ha preso atto "con dolore di questa decisione, che riteniamo un atto errato e destinato ad acuire la spaccatura nei rapporti tra i popoli". L’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, su X, parla dell’ "ennesima intromissione da parte dell'ideologia politica che sfrutta ogni occasione per utilizzare a fini di propaganda elettorale l'attacco contro Israele, non curante dei gravi effetti che tali decisioni hanno nelle relazioni culturali, religiose e di business tra l'Italia e il nostro Paese" ( LE NEWS LIVE SULLA GUERRA ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

