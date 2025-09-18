Rimini-Forlì l' appello di mister D' Alesio | Abbiamo bisogno dell' energia positiva dei tifosi

Primo derby stagionale in arrivo per il Rimini, che venerdì alle 20:30 ospita il Forlì al Romeo Neri. I biancorossi sono ultimi a -10 in classifica e reduci da due sconfitte, Galletti invece settimi con sei lunghezze frutto di due vittorie e due ko. Il tecnico dei romagnoli Filippo D'Alesio è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Rimini, il mister è un rebus. Di Donato si allontana. Rispunta la pista Gorgone - La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per il nuovo allenatore dopo settimane di trattative, sondaggi e qualche rifiuto di troppo ai biancorossi. Secondo ilrestodelcarlino.it

Rimini stringe per il mister. Greco e Gorgone in pole - Greco e Gorgone in pole I biancorossi guardano verso Frosinone: il primo è sotto contratto con i ciociari, il secondo è tra i papabili per la panchina, suggerito dal ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it