Rimini e la Regione contro lo stand di Israele alla Fiera del Turismo | Presenza inopportuna

18 set 2025

Il sindaco Sadegholvaad e de Pascale: “Moralmente inaccettabile proporre come destinazioni di vacanza luoghi di guerra, terrore e morte”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

