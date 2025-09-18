Rimini e la Regione contro lo stand di Israele alla Fiera del Turismo | Presenza inopportuna

Il sindaco Sadegholvaad e de Pascale: “Moralmente inaccettabile proporre come destinazioni di vacanza luoghi di guerra, terrore e morte”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rimini e la Regione contro lo stand di Israele alla Fiera del Turismo: “Presenza inopportuna”

