Rimini accoglie la 35esima edizione del Gran Premio Nuvolari attenzione alle modifiche alla viabilità
Rimini si prepara ad accogliere il rombo dei motori d'epoca con la 35esima edizione del Gran Premio Nuvolari, l'evento internazionale di regolarità che rende omaggio al leggendario pilota Tazio Nuvolari. Dal 19 al 21 settembre 2025, anche Rimini e la Riviera Romagnola saranno protagoniste di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: rimini - accoglie
Rimini accoglie il 39° raduno nazionale degli Alcolisti Anonimi
Dall’8 al 10 ottobre Rimini accoglie il TTG Travel Experience al Rimini Expo Centre. Un evento dedicato al turismo internazionale con enti del turismo e tutti gli operatori del settore. Per concludere le giornate immerso nel relax e per rigenerarti, puoi scegliere - facebook.com Vai su Facebook
Rimini accoglie il nuovo anno scolastico con numeri e progetti per l’educazione #Rimini #Attualita - X Vai su X
Rimini accoglie la 35esima edizione del Gran Premio Nuvolari, attenzione alle modifiche alla viabilità; Rimini, contributi per i libri di testo: c'è tempo fino al 24 ottobre; Cavi esposti e niente sicurezza: sospesa discoteca, 100mila euro di multe a esercizi nel Riminese.
Venerdì Rimini accoglie la 35.a edizione del Gran Premio Nuvolari, le modifiche alla viabilità - Rimini si prepara ad accogliere il rombo dei motori d'epoca con la 35a edizione del Gran Premio Nuvolari, l'evento internazionale di regolarità che rende ... Riporta chiamamicitta.it
Gran Premio Nuvolari, tutte le novità della 35esima edizione - È partito il conto alla rovescia e mancano appena 24 ore alla chiusura delle iscrizioni del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche, arrivata alla sua ... Secondo ansa.it