Rigore Thuram piovono critiche per Oliver | penalty netto e voti insufficienti

Micheal Oliver rigore Thuram. Non si placano le polemiche attorno alla direzione arbitrale di Michael Oliver in Ajax-Inter. Il Corriere dello Sport ha puntato il dito contro la scelta del fischietto inglese di revocare il rigore concesso inizialmente ai nerazzurri per un intervento di Baas su Marcus Thuram. Secondo il quotidiano sportivo, l’episodio è stato gestito con eccessiva pignoleria, andando a togliere un penalty che sembrava netto. Il contatto, descritto come una “ cintura all’altezza delle spalle e del petto ” del francese, aveva convinto Oliver a indicare il dischetto. Tuttavia, il VAR ha richiamato l’arbitro per una revisione, portandolo a ribaltare la decisione e a lasciar correre, tra le proteste dell’ Inter e l’incredulità di molti osservatori. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it