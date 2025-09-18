Riforma giustizia via libera della Camera | applausi e bagarre in aula Seduta sospesa
Roma, 18 settembre 2025 – L'Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere dei magistrati con 243 sì e 109 no. Si tratta della terza lettura. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell'iter della riforma costituzionale che ora attende l'ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. Dopo la votazione ci sono stati applausi della maggioranza. Seduta sospesa alla Camera subito dopo il voto sulla riforma della giustizia. La capogruppo del Pd Chiara Braga aveva preso la parola per criticare il membri del governo che si erano uniti al battimani della maggioranza per il sì al provvedimento, quando è salita la tensione tra maggioranza e opposizione con diversi deputati che hanno lasciato gli scranni per scendere al centro dell'emiciclo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
riforma - giustizia
