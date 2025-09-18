Riforma della giustizia via libera alla Camera | le novità e cosa cambia con la separazione delle carriere
Con 243 sì e 109 no la Camera ha dato il via libera, in terza lettura, al ddl sulla separazione delle carriere. Ora la riforma della giustizia dovrà scontare l'ultimo passaggio parlamentare, il quarto, in Senato. Vediamo quali sono le novità e che cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»
Riforma della Giustizia, l’analisi di Sabino Cassese: “Conflitto agitato da toghe militanti”
La pericolosa riforma della Giustizia, e la trasfigurazione dell’identità costituzionale
Giustizia, scontro decisivo sulla separazione delle carriere: la sinistra prova a bloccare la riforma alla Camera - Il centrosinistra, con PD e M5S in testa, alza le barricate, definendo il ddl un attacco all'indipendenza della magistratura. Riporta tag24.it
**Giustizia: ok alla Riforma in commissione, in aula dalle 15 con Pd che annuncia battaglia'** - Via libera della commissione Affati costituzionali della Camera alla riforma costituzionale della giustizia che introduce, ... Si legge su iltempo.it