Riforma della giustizia via libera alla Camera | le novità e cosa cambia con la separazione delle carriere

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 243 sì e 109 no la Camera ha dato il via libera, in terza lettura, al ddl sulla separazione delle carriere. Ora la riforma della giustizia dovrà scontare l'ultimo passaggio parlamentare, il quarto, in Senato. Vediamo quali sono le novità e che cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riforma - giustizia

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»

Riforma della Giustizia, l’analisi di Sabino Cassese: “Conflitto agitato da toghe militanti”

La pericolosa riforma della Giustizia, e la trasfigurazione dell’identità costituzionale

Carriere dei giudici, la destra verso il terzo sì alla Camera; Riforma della giustizia, via libera alla Camera: le novità e cosa cambia con la separazione delle carriere; Giustizia, riforma all’ombra di Almasri. Nordio vuole lo scudo per Bartolozzi.

riforma giustizia via liberaGiustizia, scontro decisivo sulla separazione delle carriere: la sinistra prova a bloccare la riforma alla Camera - Il centrosinistra, con PD e M5S in testa, alza le barricate, definendo il ddl un attacco all'indipendenza della magistratura. Riporta tag24.it

riforma giustizia via libera**Giustizia: ok alla Riforma in commissione, in aula dalle 15 con Pd che annuncia battaglia'** - Via libera della commissione Affati costituzionali della Camera alla riforma costituzionale della giustizia che introduce, ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Riforma Giustizia Via Libera