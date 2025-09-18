Riforma della giustizia oggi il voto definitivo alla Camera Meloni-Tajani | La chiudiamo con il referendum

(Adnkronos) – Il centrodestra si prepara all'affondo finale oggi, giovedì 18 settembre, in Parlamento per portarsi a casa la riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Giorgia Meloni vuole onorare l'impegno assunto con gli elettore di ''liberare la magistratura da quella degenerazione correntizia, che per anni ha fatto sì che in alcuni casi le . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»

Riforma della Giustizia, l’analisi di Sabino Cassese: “Conflitto agitato da toghe militanti”

Sisto: "Ecco tutte le bufale dell'Anm sulla riforma della giustizia"

Giustizia, oggi il voto fiale sulla Riforma: centrodestra pronto al referendum; La strada verso la separazione della carriere dei magistrati è ancora lunga; Senato, Nordio incassa la riforma della giustizia.

riforma giustizia oggi votoRiforma della giustizia, oggi il voto definitivo alla Camera. Meloni-Tajani: "La chiudiamo con il referendum" - Il leader di Forza Italia: "Pronti ai comitati per il sì" Il centrodestra si prepara all'affondo finale oggi, giovedì 18 settemb ... Si legge su adnkronos.com

riforma giustizia oggi votoGiustizia: chiusa seduta fiume alla Camera, voto riforma domani dalle 12 - Chiusa la seduta fiume alla Camera sulla riforma della giustizia. iltempo.it scrive

