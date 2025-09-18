Riforma della giustizia dalla Camera arriva il via libera alla separazione delle carriere | ora il ddl torna al Senato per l’ultimo sì

Malgrado le proteste delle opposizioni e della magistratura, l’Aula della Camera ha approvato in terza lettura la riforma costituzionale della giustizia che introduce la separazione delle carriere fortemente voluta dal ministro Carlo Nordio. I voti favorevoli sono stati 243, i contrari 109. Ora il ddl passa al Senato per l’ultimo via libera, che appare scontato considerando i numeri della maggioranza. Referendum confermativo nel 2026. L’iter, però, non si conclude qui. Non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta, la riforma dovrà essere sottoposta a referendum confermativo, previsto per la primavera del 2026. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Riforma della giustizia, dalla Camera arriva il via libera alla separazione delle carriere: ora il ddl torna al Senato per l’ultimo sì

