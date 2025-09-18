Riforma della giustizia c' è il terzo via libera Morrone Lega | Luce in fondo al tunnel Tassinari Forza Italia | Risultato storico voluto da Berlusconi

L'Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere dei magistrati con 243 sì e 109 no. Il ddl contiene la separazione delle carriere, tra magistrati requirenti e giudicanti, ma anche l'istituzione di due diversi Consigli superiori della magistratura e un'Alta corte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: riforma - giustizia

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»

Riforma della Giustizia, l’analisi di Sabino Cassese: “Conflitto agitato da toghe militanti”

La pericolosa riforma della Giustizia, e la trasfigurazione dell’identità costituzionale

Giustizia, riforma all’ombra di Almasri. Nordio vuole lo scudo per Bartolozzi - X Vai su X

Meloni la schietta. E’ contro l’occupazione di Gaza, rilancia la riforma della Giustizia. Ad Ancona, con i leader di Forza Italia e Lega, lancia la volata ad Acquaroli. Tajani e Salvini litigano. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook

Giustizia Riparativa: profili di illegittimitÃ costituzionale dellâ€™omesso avviso; Mediazione: le principali novitÃ introdotte dalla Riforma Cartabia; Casini: «I ribaltoni sono un cancro».

EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm - Continua il "dibattito" sulla riforma della giustizia e questa volta il discorso del professor Giovanni Verde si concentra sulle implicazioni che si avranno su status dei magistrati, ruolo del Csm e a ... Come scrive ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Terzo sì alla separazione delle carriere: cos’è e cosa cambia con la riforma della giustizia - In assenza di una maggioranza qualificata dei due terzi, la legge sarà sottoposta a referendum popolare. Si legge su msn.com