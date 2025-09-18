Non è un vero ’FuoriSalone’, quantomeno non è paragonabile a quello che a Milano, ad aprile, fa da cornice al Salone del Mobile. Sbarcando alla stazione di Brignole e passeggiando per strade e piazze che portano in piazzale Kennedy quindi alla più grande rassegna nautica del Mediterraneo non si ha l’impressione visiva ed estetica di capitare in una Genova in piena fibrillazione collettiva che si appresta a vivere giornate speciali o comunque di forte suggestione. Ed è un peccato perché la città che pretende (a ragione) di essere la capitale del mare francamente potrebbe (e dovrebbe) sfoderare una verve comunicativa decisamente più convincente anche attraverso installazioni temporanee a cielo aperto e allestimenti che diano il senso di una festa diffusa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Riflettori sui Rolli. Genova 'Superba' con i suoi palazzi