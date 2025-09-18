Sono due o tre anni che segnalo al Rifiutologo di Hera il riconoscimento errato della posizione del cassonetto per l’indifferenziata posto di fronte al civico 10 di via Del Carso, che invece viene individuato al civico 15 di via Dell’Isonzo. Ho anche provato a segnalare l’anomalia al numero verde, ma malgrado le assicurazioni, le cose non sono cambiate. Da qualche tempo ho smesso per non “innervosire” il signor Rifiutologo. Giuseppe Bonfigli Risponde Beppe Boni Rifiutologo se ci sei batti un colpo. La parola ’rifiutologo’ dovrebbe indicare la piattaforma per le segnalazioni inerenti al pattume non il. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it