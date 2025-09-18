Rifiuti poche domande dai Comuni | prorogati al 31 ottobre i bandi per i Centri di raccolta e compostaggio

“Il governo regionale intende dialogare con gli enti locali perché la politica ha il dovere di trovare soluzioni laddove si presenta un problema. Pertanto mercoledì mi recherò personalmente all'Anci per incontrare il presidente e concordare con lui una soluzione strategica che ci consenta di fare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Rifiuti abbandonati in strada: smascherati tre ecofurbetti in poche ore. Beccati grazie a una ricetta medica e documenti commerciali

? Estate e rifiuti organici: gestiamoli con attenzione Con il caldo i rifiuti organici si decompongono più velocemente, causando cattivi odori e problemi igienici. Bastano poche accortezze per evitarlo. Consigli utili: ? Usa sempre sacchetti compostabili rob - facebook.com Vai su Facebook

Nuova raccolta dei rifiuti, leggi le FAQ (domande più frequenti); Avviso in pre-informazione: oltre 11 milioni di euro per i Comuni calabresi per prevenire e ridurre la produzione di rifiuti; Esenzioni Tassa Rifiuti (TARI) - Anno 2025.

Rifiuti in strada nei comuni del Golfo Paradiso e del Tigullio, scatta il piano-estate. Emergenza per i cassonetti e sui lungomare - Chiavari – Sui social, i primi casi di abbandoni indiscriminati di rifiuti sono subito stati commentati all’impazzata, anche se gli assessori competenti dei rispettivi Comuni rintuzzano: «Di notte ... Si legge su ilsecoloxix.it

Rifiuti, Legambiente premia Comuni virtuosi - Giunto alla settima edizione, si è tenuto oggi a Campobasso l'Ecoforum Molise, evento promosso da Legambiente Molise sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti e dell'economia circolare. Secondo ansa.it