Rifiuti a Catania | migliaia di sanzioni e denunce in soli otto mesi

Conferimenti irregolari ancora diffusi. Nonostante l'intensa attività di controllo del reparto ambientale della Polizia Locale, il problema dell'abbandono illecito dei rifiuti continua a essere una delle principali emergenze a Catania. Grazie a telecamere di sorveglianza e a servizi mirati quotidiani, gli agenti riescono a individuare e sanzionare un numero crescente di responsabili. Tuttavia, resta elevata la percentuale di cittadini provenienti dai comuni limitrofi che scelgono di conferire illegalmente nel capoluogo, con un notevole aumento dei costi di smaltimento e bonifica per il Comune.

In questa notizia si parla di: rifiuti - catania

