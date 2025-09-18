Riecco il Tevere balneabile Gualtieri pronto al tuffo ma Rocca lo gela | Non è possibile

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gualtieri rilancia il progetto del Tevere balneabile, ma Rocca lo gela: "Non è possibile rendere il fiume balneabile in cinque anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

