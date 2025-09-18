Ricostruzione di carriera domande online entro il 31 dicembre | tutto quello che c’è da sapere QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola Rua LIVE Venerdì 19 settembre alle 14 | 30

Per l’anno scolastico 20252026, il periodo utile per la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera, necessaria per l’inquadramento definitivo in una delle sei fasce stipendiali, va dall’1 settembre al 31 dicembre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ricostruzione della carriera, cosa cambia dopo il Decreto Salva Infrazioni? SPECIALE con Miceli (Anief). LIVE Giovedì 10 luglio alle 17:00

Stipendio e ricostruzione di carriera, Miceli (Anief): “Esistono due binari normativi e di valutazione”. Quali sono, quale conviene e cosa fare

Ricostruzione della carriera: servizio militare, MAD, legge 104, malattia e aspettativa. Cosa vale e cosa no. Risponde ai vostri quesiti l’avvocato Walter Miceli (Anief)

Ricostruzione di carriera docenti e ATA, domande online entro il 31 dicembre. GUIDA del Ministero e RISPOSTE AI QUESITI; Ricostruzione di carriera del personale scolastico 2025: modalità, scadenze e novità; Avvio domande ricostruzione di carriera per il personale scolastico: dal primo settembre al 31 dicembre del 2025.

Ricostruzione di Carriera: Guida Completa per Docenti e ATA - La ricostruzione di carriera 2025 è un passaggio fondamentale per il personale della scuola, sia docenti sia ATA, che desidera vedersi riconosciuto il servizio preruolo ai fini dell’anzianità e dell’i ... Come scrive msn.com

Ricostruzione Carriera Scuola, servizio preruolo riconosciuto integralmente. La Guida per fare domanda - 14, il servizio preruolo viene finalmente riconosciuto per intero a tutto il personale della scuola. Da msn.com