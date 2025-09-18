di Luigi Gallo e Francesca Scafuto* È possibile promuovere sia il benessere individuale che la connessione con la natura? Ne abbiamo già parlato sul Fatto Quotidiano. Ci sono diverse esperienze che hanno questo obiettivo, tra cui MINDhEARTH, ideato dalla psicoterapeuta e ricercatrice Phd Francesca Scafuto con l’Università di Udine e di Pisa. La ricerca è stata pubblicata su Frontiers in Psychology e sui quaderni della Fondazione dell’Ordine degli psicologi della Toscana. Il programma realizzato in tre istituti superiori in una ricerca-intervento che ha coinvolto finora un totale di 211 adolescenti, è stato anche applicato nel corso di una didattica speciale all’Università di Pisa, su 25 studenti universitari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riconnettersi alla nostra natura: quali antidoti per il malessere giovanile