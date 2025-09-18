Richiamato salame dai supermercati l'allerta del Ministero | Pericolo salmonella non mangiatelo

Il Ministero della Salute segnala il richiamo di un lotto di salame rovetano dell’azienda marchigiana Regoli Ivano Snc per presenza di Salmonella spp. Il prodotto da 500 g non va consumato e può essere restituito al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Rischio microbiologico”, richiamato salame dai supermercati. L’allerta del Ministero della Salute

