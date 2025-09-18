Richiamato salame dai supermercati l'allerta del Ministero | Pericolo salmonella non mangiatelo

Il Ministero della Salute segnala il richiamo di un lotto di salame rovetano dell’azienda marchigiana Regoli Ivano Snc per presenza di Salmonella spp. Il prodotto da 500 g non va consumato e può essere restituito al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: richiamato - salame

“Rischio microbiologico”, richiamato salame dai supermercati. L’allerta del Ministero della Salute

“”Niente salame alla bambina signora”” sono praticamente le prime parole che ho imparato #ironia #standupcomedy #ridere #videodivertenti #dieta #lunedì - facebook.com Vai su Facebook

Rischio microbiologico”, richiamato salame dai supermercati. L'allerta del Ministero della Salute; Allerta pesticidi: richiamati chiodi di garofano nei supermercati Conad, Eurospin, Decò e Selex; Salame e mortadella ritirati dai supermercati per rischio salmonella e Listeria: l'allerta alimentare.

“Rischio microbiologico”, richiamato salame dai supermercati. L’allerta del Ministero della Salute - Il Ministero della Salute segnala il richiamo precauzionale del salame senza glutine “Il Morbido” del Salumificio di Genga, lotto 30, TMC 16/12/2025 ... fanpage.it scrive

Salami e salmoni affumicati contaminati, rischio listeria: i prodotti ritirati dai supermercati - Se li avete acquistati, non mangiateli e riportateli al punto vendita per la sostituzione o il rimborso: ecco come riconoscerli ... Da today.it