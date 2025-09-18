Il Ministero della Salute ha lanciato un’ allerta alimentare e ha disposto il richiamo dal mercato di un lotto di salame rovetano. Il motivo è la potenziale presenza di Salmonella spp. nel prodotto. Questo richiamo precauzionale è stato emesso dall’azienda produttrice, la Regoli Ivano Snc, per tutelare la salute dei consumatori e prevenire il rischio di infezioni gastrointestinali. La notizia, pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, fornisce tutti i dettagli necessari per identificare con precisione il prodotto interessato ed evitare il consumo di un alimento potenzialmente contaminato. Dettagli specifici del prodotto richiamato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Richiamato salame dai supermercati. L’allerta del Ministero: “Pericolo salmonella, non mangiatelo”