Riceve una trasfusione con sangue incompatibile e muore | un milione e mezzo di risarcimento ai parenti

Un milione e mezzo di euro ai parenti di una donna morta dopo un errore nella trasfusione del sangue. Come riporta la Repubblica, la corte d’Appello di Roma ha condannato l’Azienda sanitaria locale Roma 5 a versare un risarcimento di un milione e 600mila euro ai figli e ai nipoti di una donna che ha perso la vita a 77 anni. I giudici d’appello hanno confermato l’esito della sentenza del Tribunale di Velletri. Nel 2020 l’Asl era infatti già stata condannata a risarcire gli eredi della vittima. Secondo quanto emerso, la donna viene ricoverata nel 2011 all’ospedale Parodi Delfino di Colleferro per una febbre che non passava ed episodi di perdita di sensibilità e formicolio agli arti inferiori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riceve una trasfusione con sangue incompatibile e muore: un milione e mezzo di risarcimento ai parenti

Un errore di trasfusione, poi la diagnosi tardiva e infine la morte. La Corte d'Appello di Roma ha condannato la Asl Roma 5 a risarcire con 1 milione e 600mila euro, più 100mila euro di interessi legali,i figli e i nipoti di una donna di 77 anni deceduta dopo un d

