Riccione verso la Città Solare | primo impianto fotovoltaico sperimentale all’asilo nido di Spontricciolo

Riminitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Riccione compie un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e solidale. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato la delibera che avvia l’iter per la certificazione, da parte del Gestore dei servizi energetici (Gse), della Comunità energetica rinnovabile (Cer) cittadina. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

