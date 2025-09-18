Ricci | Se vinciamo riconosciamo lo Stato di Palestina

La Marzurka di periferia, celebre brano di Raul Casadei, ma anche Ciao, ciao mare e Tu sei la mia simpatia- canzoni simbolo delle estati in riviera - accompagnano i militanti del campo largo in Piazzale della Libertà a Pesaro prima del comizio elettorale. Sul palco, insieme al candidato progressista Matteo Ricci nelle Marche al voto il 28 e 29 settembre, anche la segretaria dem Elly Schlein e il presidente del Pd Stefano Bonaccini. «Noi dobbiamo essere ambiziosi, non provinciali che si guardano l'ombelico come in questi cinque anni. Mettiamocela tutta. Queste elezioni si giocheranno su un pugno di voti, sarà testa a testa fino alla fine e noi andremo avanti fino alla vittoria» dice Ricci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ricci: "Se vinciamo riconosciamo lo Stato di Palestina"

In questa notizia si parla di: ricci - vinciamo

Matteo Ricci infiamma la platea di piazza Roma: «Questa volta vinciamo noi. Loro sanno solo prendere ordini» (VIDEO)

Schlein a Pesaro in sostegno del candidato governatore Matteo Ricci: 'Uniti vinciamo, viva l'Italia antifascista. Portiamo i valori della nostra Costituzione' #ANSA - X Vai su X

Padre Pio TV. . Santa Messa 11 settembre 2025 fr Claudio Ricci - facebook.com Vai su Facebook

Ricci: Se vinciamo riconosciamo lo Stato di Palestina; Falso invalido fermo al semaforo... | .it; Windsor, attivisti srotolano uno striscione che raffigura Trump con Epstein | .it.

Ricci, 'Gaza brucia, Italia ed Europa si facciano sentire' - "Il nostro primo atto in Regione Marche sarà riconoscere Stato di Palestina e chiudere rapporti con aziende coinvolte nel massacro di Gaza". Riporta msn.com

Ricci, 'con me le Marche riconosceranno lo Stato di Palestina' - "Noi riconosceremo lo Stato palestinese, il nuovo Consiglio regionale lo farà perché non vogliamo chiudere gli occhi di fronte alle cose inguardabili e incivili che abbiamo visto in questi mesi". Secondo ansa.it