Riapre l' ambulatorio di Chirurgia dell' obesità all' ospedale Santa Rosa
All'ospedale Santa Rosa di Viterbo è tornato operativo l'ambulatorio di Chirurgia dell'obesità, con due sedute mensili: il primo martedì e il terzo giovedì. La responsabilità è stata affidata all'equipe dell'unità operativa di Chirurgia generale di Civita Castellana, guidata da Fabio Cesare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: riapre - ambulatorio
