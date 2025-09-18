Riapre l' ambulatorio di Chirurgia dell' obesità all' ospedale Santa Rosa

All'ospedale Santa Rosa di Viterbo è tornato operativo l'ambulatorio di Chirurgia dell'obesità, con due sedute mensili: il primo martedì e il terzo giovedì. La responsabilità è stata affidata all'equipe dell'unità operativa di Chirurgia generale di Civita Castellana, guidata da Fabio Cesare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

