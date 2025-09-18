Riapertura della chiesa di San Giovanni presente la pasticceria sociale DolceMente

Tempo di lettura: 3 minuti La pasticceria sociale DolceMente presente con 600 confezioni di biscotti alla riapertura della chiesa di San Giovanni a Carbonara nel Rione Sanità di Napoli. Un gioiello gotico-rinascimentale del patrimonio storico napoletano, la chiesa di San Giovanni a Carbonara, ha riaperto le sue porte ai fedeli, riabbracciando così Napoli. Una nuova prestigiosa tappa del MuDD – Museo Diocesano Diffuso, voluto dal fondatore di iCare, il cardinale di Napoli don Mimmo Battaglia, e diretto da padre Antonio Loffredo. Dall’Arcidiocesi di Napoli hanno voluto fortemente la nostra presenza, per questo momento di così grande significato per la città e per il suo patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riapertura della chiesa di San Giovanni, presente la pasticceria sociale DolceMente

