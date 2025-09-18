Riammessa la lista civica ‘È Ora’ nel collegio di Pistoia
PISTOIA – La Lista civica È Ora per Tomasi presidente è stata ufficialmente riammessa nel collegio di Pistoia dopo il ricorso all’Ufficio elettorale regionale, presentato martedì scorso (16 settembre). Trapela soddisfazione dal comitato promotore della Lista civica che sottolinea: “Il nostro progetto civico ha raccolto 11mila firme in tutta la Toscana e in tutti i collegi. Abbiamo superato un primo scoglio non facile. Forti delle nostre ragioni e certi del nostro buon operato, nel rispetto della giustizia sovrana, abbiamo presentato un ricorso che è stato accolto. È una notizia positiva per noi e per la democrazia in Toscana “. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
