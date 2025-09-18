Una cascata di applausi a scena aperta ha accolto martedì Les pêcheurs de perles, l’opera di Georges Bizet che ha inaugurato la stagione autunnale del Teatro del Maggio nella visionaria regia di Wim Wenders ripresa per l’occasione da Derek Gimpel. Un trionfo per i quattro protagonisti, Hasmik Torosyan, Javier Camarena, Lucas Meachem e Huigang Liu (rispettivamente nei ruoli di Léila, Nadir, Zurga e Nourabad), per il Coro e il suo maestro Lorenzo Fratini e per l’Orchestra, guidata dal direttore Jérémie Rhorer, che ha interpretato la partitura esaltando il contrasto tra acceso lirismo e tensione drammatica attraverso la cura estrema del fraseggio, della ricercatezza timbrica, dell’espressività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rhorer incanta il Maggio. Dopo il trionfo con Bizet l’omaggio a Maurice Ravel