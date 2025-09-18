Retro ma cool oppure effetto lama iper sexy La sfida tra le tendenze scarpe dell' inverno 2025 è aperta 

L a stagione fredda alle porte non lascia margini di indecisione: la vera sfida non è sul tacco, né sull’altezza del plateau, ma sulla punta. Quadrata o acuminata, l’accessorio più democratico e al tempo stesso più rivelatore di un look si gioca tutto lì, in punta di piedi. Scarpe bicolore: come abbinare le décolleté di tendenza X Leggi anche › Passione scarpe: da Gucci a Prada, le It Shoes dell’Autunno-Inverno 202526 Un piccolo dettaglio che diventa dichiarazione di intenti, manifesto di stile e, in certi casi, di carattere. Perché scegliere tra questi due modelli di scarpe a punta non è solo una questione di estetica: la quadrata parla di freschezza e ironia; l’affilata, invece, è sinonimo di sensualità e di potere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

