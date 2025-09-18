Reti canadesi possono salvare kimmel e la tv notturna
La recente sospensione di uno dei più noti programmi di late night negli Stati Uniti ha suscitato grande scalpore e numerose discussioni sul tema della libertà di espressione e della censura nel panorama mediatico americano. La decisione, ancora in atto senza una data di riapertura, si è verificata in un momento cruciale, poco prima delle riprese ufficiali, coinvolgendo ospiti e pubblico già pronti. Questo articolo analizza le motivazioni alla base di questa scelta, le implicazioni politiche e le possibili alternative per il futuro del format. le cancellazioni nel mondo del late night: cause e contesto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: reti - canadesi
I canali canadesi Disney XD, Disney Jr. e La Chaîne Disney (Disney Channel) sono stati ufficialmente dismessi ieri, 1° settembre, a causa di pressioni finanziarie. Attualmente, Disney XD US e Disney XD Poland sono le uniche reti televisive del brand rimaste - facebook.com Vai su Facebook
Il CUSMA è una rete di sicurezza contro il caos tariffario; Dopo tre giorni di lotta, la megattera torna libera dalle reti da pesca; Smantellata in Spagna una rete di trafficanti di migranti.