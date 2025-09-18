Restiamo umani una frase ricorrente e giusta Ma che significa veramente oggi?

Restiamo umani, una frase ricorrente e giusta. La uso anche io. Ma che significa in concreto? Il nazismo fu opera di umani. Il genocidio commesso dallo Stato d’Israele contro il popolo palestinese è commesso da uomini e donne, quindi da umani. Non da bestie, che non farebbero mai quello che stanno facendo gli israeliani. Le guerre in giro per il pianeta sono fatte da umani. La distruzione del pianeta non è opera della natura o degli animali, che sono le vittime, ma di esseri umani che sono i carnefici e che anzi sono meno sensibili degli animali. Omicidi sempre più orribili, soprattutto nei confronti delle persone fragili, sono commessi da umani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

