Restaurata la lunetta del Cambiaso | Un procedimento molto complesso In cantiere una tela del Garofalo
Tanti fedeli in chiesa alla Santissima Annunziata per l’inaugurazione del restauro della lunetta ’Creazione’ del pittore genovese Luca Cambiaso che la dipinse nel 1588 assieme alla pala d’altare raffigurante l’Adorazione dei Magi, anch’essa sottoposta a restauro e già riconsegnata alla fine dello scorso mese di luglio. Un momento significativo a cui hanno preso parte il parroco don Lorenzo Piagneri, la soprintendente ai Beni Culturali Angela Accordon con il restauratore Nino Silvestri e il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri. "Nel corso della cerimonia è stato presentato il restauro complicato, ma riuscito molto bene - spiega don Piagneri -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
