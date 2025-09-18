Residenti contro il Campidoglio per il nuovo impianto per rifiuti organici | Temiamo per la nostra sicurezza Perché il Comune vuole andare avanti
Nuova manifestazione contro l’impianto “biodigestore” alla borgata di Casal Selce, vicino alla ex discarica di Malagrotta, approvato con delibera del Comune di Roma. Il biodigestore è un impianto mirato ai rifiuti organici, quali scarti alimentari, deiezioni animali e fanghi di depurazione, attraverso microrganismi che li decompongono in assenza di ossigeno (anaerobiosi). Il processo produce biogas (energia rinnovabile ricca di metano) e un residuo liquido chiamato digestato, usato come fertilizzante. Ruspe e camion sono già al lavoro per lo sbancamento di un terreno agricolo espropriato che ospiterà la struttura, affiancata da 4 silos dove il biogas sarà immagazzinato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
