Resident Evil | un grande attore si unisce al cast del film

il ritorno della saga di resident evil al cinema con un cast di alto livello. La serie cinematografica di Resident Evil si prepara a una nuova avventura, confermando il suo ruolo tra i franchise più redditizi tratti dai videogiochi. Con un nuovo film in fase di produzione, questa volta diretto da Zach Cregger, noto per il suo recente lavoro su Weapons, l’attesa cresce tra gli appassionati del genere horror e fantascientifico. La produzione coinvolge nomi di rilievo come Constantin Film, Vertigo Entertainment, PlayStation Productions e Davis Films. La data d’uscita nelle sale è prevista per il 18 settembre 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

