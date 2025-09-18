Resident Evil | un grande attore si unisce al cast del film

Jumptheshark.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il ritorno della saga di resident evil al cinema con un cast di alto livello. La serie cinematografica di Resident Evil si prepara a una nuova avventura, confermando il suo ruolo tra i franchise più redditizi tratti dai videogiochi. Con un nuovo film in fase di produzione, questa volta diretto da Zach Cregger, noto per il suo recente lavoro su Weapons, l’attesa cresce tra gli appassionati del genere horror e fantascientifico. La produzione coinvolge nomi di rilievo come Constantin Film, Vertigo Entertainment, PlayStation Productions e Davis Films. La data d’uscita nelle sale è prevista per il 18 settembre 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

resident evil un grande attore si unisce al cast del film

© Jumptheshark.it - Resident Evil: un grande attore si unisce al cast del film

In questa notizia si parla di: resident - evil

Resident evil requiem può recuperare il personaggio deluso di RE8

Leon non sarà protagonista in resident evil requiem secondo capcom

Resident evil requiem riporta l’arma iconica della serie dopo 13 anni

Resident Evil, al nuovo film si aggiunge uno dei migliori attori degli ultimi dieci anni; Resident Evil, tutti gli attori annunciati nel cast del nuovo film finora; Resident Evil – Il prossimo film di Zach Cregger.

resident evil grande attoreResident Evil, al nuovo film si aggiunge uno dei migliori attori degli ultimi dieci anni - È uno dei volti più apprezzati di questi tempi, capace di passare dalla commedia al dramma. Scrive bestmovie.it

resident evil grande attoreResident Evil, un attore del Marvel Universe nel cast del reboot di Zach Cregger: ecco chi è - Dall'universo Marvel all'universo horror: un attore visto di recente nel nuovo film sui Fantastici Quattro si è unito al cast del reboot diretto da Zach Cregger. Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Resident Evil Grande Attore