Resident Evil un attore del Marvel Universe nel cast del reboot di Zach Cregger |  ecco chi è

Dall'universo Marvel all'universo horror: un attore visto di recente nel nuovo film sui Fantastici Quattro si è unito al cast del reboot diretto da Zach Cregger. Dopo aver fatto visita al Marvel Cinematic Universe, le porte dell'iperviolento universo zombie di Resident Evil stanno per aprirsi per Paul Walter Hauser. L'interprete dell'Uomo Talpa ne I Fantastici 4: Gli Inizi è stato scelto dal regista Zach Cregger per affiancare Austin Abrams nel reboot targato Sony Pictures, come ha rivelato Deadline. Per Hauser questo è un periodo lavorativo particolarmente intenso. Oltre al reboot Marvel de I fantastici 4, l'attore è apparso nel sequel della popolare commedia poliziesca Una pallottola spuntata, a fianco di Liam Neeson e Pamela Anderson, e a partire dal 23 ottobre lo ritroveremo nei cinema nel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

