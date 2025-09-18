"> Diciotto mesi dopo l’ultima volta, il Napoli torna in Champions League con lo scudetto cucito sul petto. Un motivo d’orgoglio in più per affrontare subito la sfida più dura, quella contro il Manchester City all’Etihad Stadium. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica – Napoli, l’avventura europea ricomincia davanti a 2700 tifosi azzurri, guidati dal presidente Aurelio De Laurentiis, nella notte che segna anche il ritorno da ex di Kevin De Bruyne. L’attesa di Conte e l’esame City Il tecnico Antonio Conte, sottolinea ancora Azzi su la Repubblica – Napoli, ha vissuto una vigilia serena e senza le pressioni del campionato: «Qui siamo per imparare dai maestri, sperando con il tempo di superarli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, notte Champions Conte all’esame del City Alunni, ma senza paura”